В Северске намерены построить новые очистные сооружения

Проектно-сметную документацию планируется подготовить до конца 2024 года

ТОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Новые современные очистные сооружения с полной биологической очисткой планируют построить в закрытом городе Северске в Томской области. Проектно-сметную документацию планируют разработать до конца 2024 года за 83 млн рублей, сообщил ТАСС мэр атомграда Николай Диденко в понедельник.

"В Северске есть очистные сооружения, они работают, но они не современные, там только механическая очистка, нет полной биологической очистки. Сейчас губернатор области Владимир Мазур принял решение: выделить средства на условиях софинансирования, чтобы мы могли провести аукцион на проектно-изыскательские работы, по мере выполнения проекта будет известна сумма самого строительства объекта очистных", - сказал Диденко.

По его словам, сейчас ориентировочная стоимость строительства, учитывая аналогичную производительность очистных, составляет 3-4 млрд рублей. Вопрос о финансировании строительства будет решаться на уровне правительства и Росатомом. После строительства новых очистных сооружений старые будут законсервированы и демонтированы.

Он добавил, что строительство новых очистных очень важно, так как они обслуживают не только город, но и производства Сибирского химического комбината (СХК). СХК объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК - обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива.