В нацпарке на Байкале из-за появления медведя закрыли туристический маршрут

Следы животного обнаружили на территории нацпарка "Кругобайкальская железная дорога" 8 марта, по словам специалистов, хищник мог проснуться так рано из-за собак или талой воды

ИРКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Пеший туристический маршрут "Кругобайкальская железная дорога" закрыли в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области из-за появления медведя. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Закрыт маршрут Прибайкальского национального парка "Кругобайкальская железная дорога". По данным опытных охотоведов, проснувшийся рекордно рано в национальном парке медведь (его следы были зафиксированы 8 марта 2023 года неподалеку от 80-го км КБЖД) не удалился вглубь тайги, как предполагали специалисты, а продолжает держаться в непосредственной близости к местам, популярным у туристов", - говорится в сообщении.

Выдача разрешений на посещение маршрута приостановлена до тех пор, пока ситуация не станет безопасной.

8 марта сторож турбазы обнаружил следы медведя и сообщил об этом инспекторам нацпарка. По словам специалистов ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", за девять лет непрерывных наблюдений это рекордно ранний срок появления медведя после зимы. До этого самой ранней датой было 26 марта. Как рассказали ТАСС в пресс-службе учреждения, нет однозначного ответа, почему хищник в этом году проснулся так рано. Его могли разбудить собаки или талая вода.

Кругобайкальская железная дорога - памятник инженерного искусства длиной 94 км, проходит вдоль южного берега Байкала. Изначально она была частью Транссибирской магистрали, сейчас используется как экскурсионный объект, по ней ходят туристические поезда, курсируют электрички.