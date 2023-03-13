В Крыму в мае проведут однодневный гастрономический фестиваль

Мероприятие организуют в Симферопольском районе

ТАСС, 13 марта. Гастрономический фестиваль "Маевка" пройдет в первых числах мая в Симферопольском районе Крыма. Об этом в понедельник сообщил ТАСС первый замглавы районной администрации Сергей Петелин в кулуарах международной туристической выставки "Интурмаркет-2023".

"Уже принято решение, будем заниматься организацией фестиваля "Маевка". В первых числах мая планируем его провести, где будет гастрономическая часть и ярмарочная, в том числе с выступлением ансамблей и представителей народного творчества", - сказал Петелин.

Замглавы уточнил, что фестиваль пройдет впервые. В нем примут участие различные сельхозпредприятия: сыроварни, винодельни, пекарни. "Это однодневный фестиваль, в зависимости от заполняемости, может быть, сделаем его двухдневным", - добавил Петелин.