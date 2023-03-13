13 марта, 09:59

В ДНР сообщили, что к строительству водовода из реки Дон привлекли более 3 тыс. человек

© Официальный Telegram-канал председателя правительства ДНР/ ТАСС

На объекте ведутся работы по обустройству подстанции, установке насосных станций и монтажу кабельных линий

ДОНЕЦК, 13 марта. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. специалистов принимают участие в строительстве водовода из реки Дон, который обеспечит стабильное водоснабжение Донецка. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко.

"Военные строители Минобороны РФ в круглосуточном режиме работают над строительством водовода из реки Дон, который позволит подавать в Донецк больше воды, - написал он в своем Telegram-канале. - Всего на строительстве на различных участках трудится более 3 тыс. специалистов".

Хоценко уточнил, что специалисты обустраивают подстанции, устанавливают насосные станции и монтируют кабельные линии, которые будут обеспечивать объекты электричеством.

Ситуация с водоснабжением в ДНР остается сложной, поскольку ключевой источник - канал Северский Донец - Донбасс - перестал функционировать в конце февраля прошлого года. В Донецке и многих других населенных пунктах вода подается по специальному графику. В некоторых районах из-за невозможности отремонтировать оборудование ввиду близости объектов к зоне боевых действий централизованная подача воды отсутствует. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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