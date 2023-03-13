В Запорожской области планируют создать проект "Открой для себя Россию"

По словам и.о. министра культуры, спорта и туризма региона Радика Исякаева идея проекта возникла во время туристической выставки "Интурмаркет", которая проходит в Москве

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. И.о. министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев предложил создать проект "Открой для себя Россию".

"Буквально сегодня на выставке у нас родилась идея создать проект. Мы его назвали "Открой для себя Россию". Речь идет о том, что открыть Россию для жителей Запорожской области. Это очень важно, что много лет мы понимаем, но не хватает информации, какая настоящая наша Россия, насколько она у нас шикарна, насколько богата и дружественная", - сказал он в понедельник на церемонии открытия международной туристической выставки "Интурмаркет-2023".

Туристическая выставка "Интурмаркет" проходит в Москве с 13 по 15 марта 2023 года.