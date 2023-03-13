В Кузбассе из-за нарушений промбезопасности приостановили работу двух нефтебаз

Всего на предприятиях в Новокузнецке и Киселевске выявили 26 нарушений

КЕМЕРОВО, 13 марта. /ТАСС/. Кузбасские суды по искам Ростехнадзора приостановили на три месяца эксплуатацию нефтебаз в Новокузнецке и Киселевске, на которых выявлено 26 нарушений требований промышленной безопасности. Об этом сообщается в понедельник на сайте Сибирского управления Ростехнадзора.

"По требованию Сибирского управления Ростехнадзора суд приостановил эксплуатацию объектов ООО "НК-Нефтепродукт". За нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в виде предупреждения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Центральный районный суд Новокузнецка приостановил на 90 суток эксплуатацию площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов в Новокузнецке, Киселевский городской суд - аналогичной площадки на этот же срок в Киселевске.

На этих опасных производственных объектах в ходе внеплановой проверки Ростехнадзор выявил 26 нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности. В частности, монтаж и строительство зданий, сооружений и технических устройств был произведен на площадках в отсутствие проектной документации, подлежащей экспертизе, насосные станции размещены с нарушением градостроительного законодательства, а сливоналивные железнодорожные эстакады не были оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.