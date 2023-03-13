В ПФО на этой неделе ожидаются непродолжительные осадки и плюсовая температура

В связи с потеплением регионы Поволжья готовятся к паводку

ТАСС, 13 марта. Температура до плюс 10 градусов и непродолжительные осадки ожидаются в регионах Приволжского федерального округа на этой неделе. Небольшое похолодание в некоторых областях возможно к выходным, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В начале недели <…> характер погоды будет определяться влиянием атмосферных фронтов, поэтому местами пройдут осадки, хотя они будут непродолжительными и интенсивность их будет средняя. <…> Осадки будут идти смешанные в виде дождя с мокрым снегом. Во второй половине недели <…> характер погоды будет обусловлен влиянием антициклона с юго-запада", - сказал он.

По словам синоптика, на фоне повышения атмосферного давления будет преобладать погода с переменной облачностью. При этом температура будет соответствовать климатической норме.

О температуре в регионах

По данным Синенкова, практически во всех регионах ПФО будет наблюдаться плюсовая температура. Так, в Нижнем Новгороде в среду столбики термометров поднимутся до плюс 5-7 градусов. В Казани также ожидается до плюс 4-6 градусов днем, в ночные часы около 0. "В конце недели температура понизится. В субботу и воскресенье днем плюс 2-4 градуса, по ночам минус 2-4 градуса", - сказал синоптик.

Такая же температура прогнозируется в Самаре и Йошкар-Оле. Практически везде без существенных осадков, с переменной облачностью.

Самыми теплыми регионами на неделе окажутся Пензенская, Саратовская и Оренбургская области. В Пензе в первую половину недели будет солнечно и без осадков. В среду и четверг температура повысится до плюс 10 градусов. "В конце недели местами пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, при этом температура все равно сохранится достаточно высокой, плюс 4-6 градусов", - сказал Синенков.

В Саратове и Оренбурге к середине недели температура также достигнет плюс 10 градусов днем, в ночные часы - около 0 градусов.

Прохладнее будет в Пермском крае. Здесь в среду, четверг и пятницу температура достигнет плюс 6 градусов в дневные часы, однако к выходным понизится до 0. В ночные часы ожидается до минус 5-7 градусов. В выходные похолодает и в Уфе, где днем будет плюс 2-4 градуса, по ночам температура снизится до минус 2-4.

О подготовке к паводку

В связи с плюсовой температурой регионы Поволжья готовятся к паводку. Режим повышенной готовности во всех муниципалитетах, подверженных подтоплению, ввели в Самарской области, где на сегодняшний день из-за обильного таяния снега подтоплены 46 приусадебных участков. Также его ввели в нескольких районах Саратовской области. Здесь, в населенных пунктах, которым угрожает паводок, выставили посты безопасности. В Петровском районе области уже начали эвакуацию жителей, там подтопило около 500 домов.

В Радищевском районе Ульяновской области семей из подтопленных домов эвакуировали в местную школу, на базе которой развернули пункт временного размещения.

Подтопления дорог, трасс и мостов фиксируются в Мордовии, Ульяновской и Самарской областях. В Уфе из-за таяния снега закрыли проезд под одним из железнодорожных мостов, сообщили в Минтрансе республики. В Оренбургской области, по данным регионального департамента пожарной безопасности и гражданской защиты, на данный момент закрыли четыре моста.

В Татарстане из-за плюсовых температур закрыли работу ледовых переправ через Волгу и Каму. Также остановила работу ледовая переправа в Бирском районе Башкирии через реку Белая.

О ликвидации подтоплений

Коммунальные службы в городах устраняют последствия активного таяния снега. В Нижнем Новгороде на улицы вышла водооткачивающая техника, рабочие продолжали уборку города от снега и очищали крыши от сосулек. В Кирове бригады "Гордормостстроя" с воскресенья занимаются ликвидацией подтоплений. По словам начальника Государственной жилищной инспекции региона Алены Дудниковой, по итогам осмотров домов выявили 86 домов с нарушениями.

В Ульяновске все городские службы перевели на усиленный режим работы. По информации администрации города, на особом контроле - села Луговое, Баратаевка, поселок Пригородный, улица Ростовская в городе Ульяновске.

В Казани начало паводка прогнозируется в третьей декаде марта. В настоящее время, как сообщает пресс-служба мэрии города, для предотвращения подтопления коммунальные службы вывозят снег с улиц, расчищают от снега территории вокруг подземных переходов, от грязи и мусора их водоприемные лотки.