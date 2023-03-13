В форуме "Арктика - Регионы" в апреле примут участие более 300 человек

На мероприятии обсудят строительство транспортной и социальной инфраструктуры арктической зоны, обеспечение судоходства в акватории Северного Ледовитого океана и реализацию промышленных проектов в высоких широтах

АРХАНГЕЛЬСК, 13 марта. /ТАСС/. Первый форум "Арктика - Регионы", объединивший повестку форумов "Порты Арктики" и "Судостроение в Арктике", пройдет в Архангельске в апреле 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области. Он соберет более 300 участников со всей страны.

"Арктика - Регионы" - так называется новое деловое мероприятие, участников которого Архангельск примет 12-14 апреля этого года. Дискуссионная площадка, объединившая в себе повестку двух других форумов, "Порты Арктики" и "Судостроение в Арктике", соберет более 300 участников со всей страны", - сказали в пресс-службе.

Форум организуют правительство Архангельской области, ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие" и судостроительный кластер региона. Основными темами обсуждения станут строительство транспортной и социальной инфраструктуры на территориях арктических субъектов, обеспечение судоходства в акватории Северного Ледовитого океана, реализация промышленных проектов в высоких широтах, разработка технологий для полярного климата.

К участию в форуме приглашены высшие должностные лица арктических регионов, представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства промышленности и торговли, Федерального агентства морского и речного транспорта, компаний, которые работают в Арктической зоне РФ. Задача мероприятия - анализ ситуации и совместная выработка решений в таких направлениях, как совершенствование мер государственной поддержки для развития транспортной инфраструктуры в Арктике, снабжение арктических проектов, обеспечение северного завоза и другие.