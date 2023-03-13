Университет Иннополис открыл набор на бесплатные курсы по IT-профессиям

Онлайн-обучение займет 1,5-3 месяца

КАЗАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Университет Иннополис открыл набор на курсы в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Обучение будет вестись по 13 направлениям, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в понедельник.

"Университет Иннополис открыл набор на курсы в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Люди со средне-специальным и высшим образованием смогут освоить новую профессию или повысить квалификацию по 13 направлениям подготовки в IT, рекрутинге, образовании, строительстве, энергетике, сервисе и туризме", - говорится в сообщении.

Онлайн-обучение длится 1,5-3 месяца, включает вебинары, практические занятия и домашнюю работу с обратной связью. В качестве преподавателей выступят специалисты из Университета Иннополис, Московского городского педагогического университета, Межрегиональной тьюторской ассоциации, "АК БАРС цифровые технологии", "Высоцкий консалтинг", DigitalWill. По данным пресс-службы, в текущем году количество курсов увеличилось в два раза. Кроме IT-специальностей добавились направления подготовки специалистов для отраслей - строительство, энергетика и рекрутинг.

В пресс-службе уточнили, что подать заявку на бесплатное обучение может несколько категорий населения, в том числе люди предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, работники, находящиеся под риском увольнения, выпускники вузов и ссузов, которые ищут работу больше четырех месяцев, и другие.

Директор Института дополнительного образования Университета Иннополис Мария Образцова отметила, что вуз занимается обучением населения в рамках проекта "Содействие занятости" с 2021 года. Процесс обучения организовали на цифровой образовательной платформе. "После завершения обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации установленного образца, а специалисты из нашего Центра карьеры помогают выпускникам составить конкурентное резюме и портфолио, наиболее успешных выпускников вносят в кадровый резерв для рекомендации компаниям - партнерам Университета Иннополис", - приводит пресс-служба слова Образцовой. По ее информации, в 2022 году 75% обученных по программе "Содействие занятости" трудоустроены. Заявки на обучение принимаются с 13 марта по 1 октября.

"Содействие занятости" - федеральный проект, помогающий гражданам повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию, открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого. Проект реализуется с 2021 по 2024 год в рамках национальной программы "Демография".