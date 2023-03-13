L'One и Cream Soda выступят на фестивале экстремального спорта и музыки в горах Сочи

Мероприятие пройдет на курорте "Роза Хутор" с 27 марта по 2 апреля

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Фестиваль экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp 2023 откроется в Сочи 27 марта. В программе фестиваля предусмотрены заезды горнолыжников, сноубордистов и выступления российских артистов, сообщает в понедельник пресс-служба курорта "Роза Хутор".

"Фестиваль экстремального спорта и музыки в горах традиционно пройдет на круглогодичном горном курорте "Роза Хутор" в Сочи с 27 марта по 2 апреля. В программе фестиваля - 13 концертов и 7 спортивных мероприятий", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в этом году фестиваль примет райдеров из разных дисциплин сноубординга и горных лыж, которые приедут на Quiksilver New Star Camp, чтобы улучшить свои навыки и принять участие в соревнованиях. В этом году спортивная программа выглядит насыщенно и разнообразно: в частности, предусмотрены скоростные заезды, заезды для девушек, заезды для юных участников и другие.

Свое участие в фестивале, по данным курорта, уже подтвердили профессиональные сноубордисты и горнолыжники, чемпионы и призеры России, участники юношеских Олимпийских игр, чемпионы и призеры международных турниров, кубков, чемпионатов и первенств мира: Анастасия Таталина, Алексей Соболев, Ярослав Ленчевский, Есения Степанова, Михаил Матвеев, Никита Абозовик, Константин Мостовой, Игорь Тараканов. Каждый день в сноупарке будут выбирать райдера дня, который будет награждаться специальным призом.

"Помимо соревнований среди профессионалов и любителей в самом большом сноупарке России площадью более 100 тыс. кв. м, который будет построен на высоте 1 600 м, гостей ждет катание на сноуборде и лыжах, DJ-сеты в горах под открытым небом, йога, кинопросмотры", - отметили в пресс-службе.

Музыкальная программа Quiksilver New Star Camp 2023 пройдет на пяти фестивальных площадках. Гостей ждут концерт группы "Сироткин", также на фестивале выступят: L'One, Thomas Mraz, Антоха MC, Pharaoh, Cream Soda, Mashkov и другие артисты. В этом году фестиваль пройдет в 14-й раз.