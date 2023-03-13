Жителя села в Чувашии несли 2 км до машины скорой помощи из-за снежных заносов

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 13 марта. Скорая помощь не смогла доехать до дома 81-летнего пациента в селе Большая Выла в Чувашии из-за снежных заносов, в результате мужчину несли 2 км до машины экстренной службы с помощью подручных средств. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник прокуратурой республики.

"По приезде медиков на место было установлено, что к дому больного невозможно доехать на транспорте в связи с большим количеством выпавшего снега и отсутствием дороги. Все это привело к тому, что пациента пришлось доставлять до машины скорой помощи около 2 км по снегу с помощью подручных приспособлений", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, помощь потребовалась 81-летнему жителю села днем 11 марта. Сейчас мужчина находится в лечебном учреждении.

Прокуратура Аликовского района организовала проверку по данному факту. Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего, а также выяснит, по какой причине к некоторым жилым домам села затруднен доступ автомобилей экстренных служб.