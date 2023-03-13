На Кубани объем курортного сбора в 2022 году увеличился в 4,5 раза

Он составил более 747 млн рублей

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Объем курортного сбора в Краснодарском крае по итогам 2022 года превысил 747 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона в понедельник.

"В 2022 году ставка курортного сбора была увеличена с 10 до 50 рублей в Сочи, до 30 рублей на остальных курортных территориях. В результате по итогам года было собрано свыше 747 млн рублей", - сообщили в министерстве.

В 2021 году объем курортного сбора составил около 165 млн рублей. Курортный сбор взимается на Кубани с середины 2018 года.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Турпоток на курорты края в 2022 году увеличился по сравнению с допандемийным 2019 годом: всего Кубань приняла 17,4 млн туристов.