Финансирование проекта реконструкции Ленинградского зоопарка завершат в 2024 году

Власти Санкт-Петербурга также ведут поиск площадки под строительство нового зоопарка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Финансирование нового проекта по реконструкции Ленинградского зоопарка планируют завершить в 2024 году. Концепция может измениться, появятся новые виды животных, также город ведет поиск территории для второй площадки, сообщил в понедельник директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев во время пресс-тура, организованного ТАСС.

"Мы хотим набрать интересные виды, но для этого нам сначала нужно привести зоопарк в порядок. Мы сейчас готовим техзадание на концепцию, оно должно быть готово к маю. Возможно, спросим мнение у горожан. Дальше будет разрабатываться концепция, когда она будет готова, ее примут к финансированию, тогда будет сделан проект. Планируется, что примерно в 2024 году будет выделено финансирование на проект", - сказал он.

Перемены в зоопарке начались с ноября прошлого года, когда там появилось около 70 новых сотрудников. Людей набирали в пределах штата, при предыдущем директоре многие сотрудники совмещали несколько должностей, в том числе и руководящих. Физически они не в состоянии были качественно исполнять свои обязанности. К примеру, не было начальника отдела по террариуму, по приматам и хищникам, не было зоологов. После реконструкции в зоопарке не будет аттракционов, уже этой весной их уберут владельцы. Все кафе и другая бизнес-инфраструктура теперь будет принадлежать зоопарку.

В учреждении также намерены сделать упор на реконструкцию вольеров и качественное содержание животных. Например, условия для львов планируют улучшить, животных могут перевезти на территорию, где прежде были карусели. В то же время, по новым требованиям в нынешних условиях, от крупных животных, таких как слоны, бегемоты и носороги, придется отказаться. В том числе по этой причине город рассматривает возможность открытия второй новой площадки, гораздо большей, чем та, которая есть сейчас. Она должна быть минимум 30-50 га, там должен быть естественный грунт и возможность подвести коммуникации.

"Действительно, достаточно длительное время мы разрабатывали те технологические регламенты, которые необходимы для территории, возможно, нового зоопарка. Если появляется земельный участок, который подходит по своим особенностям, по грунту, по коммуникациям, технологическим особенностям, то в этом случае мы этот участок рассмотрим. Порядка трех-четырех участков мы рассматривали совместно с коллегами из других комитетов, которые отвечают у нас за инвестиционные проекты, имущественные вопросы. Пока такого земельного участка мы не нашли, [про] который мы стопроцентно могли бы сказать: да, это то, что нужно. Поэтому мы продолжаем эту работу, она идет параллельно", - сообщил председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин.

В середине февраля стало известно, что новым директором Ленинградского зоопарка был назначен Юрий Журавлев, который прежде, в течение трех месяцев, был исполняющим обязанности. Тогда он отметил, что планирует провести в зоопарке реконструкцию вольеров, открыть новые экспозиции, приобрести животных и запустить новые просветительские проекты. Коллектив начали усиливать зоологами, зоотехниками, ветеринарами, методистами, административными работниками. Впервые за долгое время у животных был пересмотрен рацион питания. Кроме того, в зоопарк приобрели новое оборудование для вольеров, террариумов и аквариумов. До этого директором была Ирина Скиба, которая возглавляла Ленинградский зоопарк с 2003 года. Ее освободили от должности в ноябре 2022 года.

О Ленинградском зоопарке

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Зоопарк за свою историю закрывался для горожан лишь однажды - в блокадную зиму 1941-1942 годов. В память о тех сотрудниках, которые спасали животных во время войны и участвовали в обороне Ленинграда, зоопарк решили не переименовывать и оставить ему старое название - Ленинградский.

Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.