В Ленобласти обнаружили свалку отходов объемом более 15 тыс. кубометров

В отношении собственника объекта возбудили дело об административном правонарушении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники комитета по эконадзору совместно с полицией остановили работы по приему строительного мусора на несанкционированной свалке в Ленинградской области, общий объем составит порядка 15 тыс. кубометров. На месте находился самосвал и бульдозер, сообщила в понедельник пресс-служба комитета.

"В рамках обследования удалось пресечь движение самосвала, который заехал на территорию, а также бульдозера, который выполнял работы по планировке территории. Данные действия квалифицируются частью 3.3. статьи 8.2 КоАП РФ - сброс отходов с транспортного средства. Товарно-транспортная накладная, изъятая в рамках дела об административном правонарушении, содержала сведения о том, что строительные отходы в виде грунтов поступают на данный объект с территории Санкт-Петербурга, минуя лицензированный полигон. Ориентировочный объем завезенных отходов составляет свыше 15 тыс. кубометров. В день на участок могли поступать от 30 до 40 машин", - говорится в сообщении.

Территория в населенном пункте Порошкино относится к землям населенных пунктов для индивидуального строительства и ведения хозяйства и не предусмотрена для размещения отходов. В отношении водителя большегруза составили протокол за транспортировку отходов без документов, бульдозер изъяли, на собственника объекта также возбудили дело об административном правонарушении по статьям 8.2 и 8.7 КоАП РФ.