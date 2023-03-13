Турпоток в Волгоградскую область за год планируют нарастить на треть

В частности, увеличение потока туристов ожидается за счет мероприятий, посвященных празднованию 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Волгоградская область по итогам 2023 года может увеличить туристический поток до 2 млн туристов в год, это на треть больше, чем было зафиксировано в 2022 году. Об этом ТАСС сообщила в кулуарах международной туристической выставки "Интурмаркет-2023" председатель комитета экономической политики и развития региона Галина Быкадорова.

"Мы рассчитываем, что в этом году туристов будет до 2 млн. В советский период Волгоград посещали как раз два миллиона туристов в год", - сказала Быкадорова.

Как отметила собеседница агентства, нарастить турпоток в 2023 году планируется в том числе за счет мероприятий, посвященных празднованию 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве.

Ранее пресс-служба администрации Волгоградской области сообщала, что число туристов, посетивших Волгоградскую область в 2022 году, превысило 1,5 млн человек. Это на 40% больше, чем по итогам 2021 года.

2 февраля 2023 года отмечалось 80-летие победы советских войск в Сталинградской битве. В дни празднования в Волгограде прошло около 250 мероприятий, в том числе военный парад, концерт под открытым небом под управлением дирижера Юрия Башмета, фейерверки и артиллерийский салют. Кроме того, город посетил президент России Владимир Путин. Праздничные мероприятия продолжатся в течение всего года.

По данным администрации региона, среди туристов большой популярностью пользуются уже традиционные мероприятия: "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане, арбузный фестиваль "Зело отменный плод!", областной фестиваль "Ахтубинский помидор" и другие. Волгоградская область обладает необходимым для развития туризма потенциалом и инфраструктурой: модернизированы транспортные объекты, гостиницы, благоустроены новые общественные пространства. Действуют более 380 гостиниц и отелей разной категории, точки общепита предлагают разнообразную кухню.