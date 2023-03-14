Вертолет МЧС РФ зарезервировали для работы в Курганской области в пожароопасный период

В лесах региона также установят камеры видеонаблюдения

ТАСС, 14 марта. МЧС РФ зарезервировало вертолет Ми-8 для работы в Курганской области в пожароопасный период по просьбе главы региона. Об этом сообщил во вторник в прямом эфире в группе правительства региона в соцсети "ВКонтакте" исполняющий обязанности директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Олег Поршаков.

"Обращение губернатора о привлечении к нам на пожароопасный сезон - это период апреля и мая - МЧС России поддержало, в настоящее время нам уже зарезервирован борт Ми-8 МЧС России от Красноярского авиационно-спасательного центра. Также на рассмотрении [находятся] документы по предоставлению Курганской области инженерной машины разграждения, которая позволяет в кратчайшие сроки делать минерализованную полосу шириной более 3 м", - сказал Поршаков в прямом эфире, посвященном подготовке к пожароопасному периоду в регионе.

Также в этом году леса региона охватят видеонаблюдением, здесь установят 30 камер.

В прошлом году в Курганской области наблюдалась сложная пожарная обстановка: с 10 мая на всей территории региона установили режим ЧС, в этот день в МЧС сообщили о 36 пострадавших строениях, пожарные отстояли 10 социально значимых и экономических объектов, пресекли распространение огня на более чем 1,5 тыс. жилых домов. Режим сняли 19 мая.

Материальный ущерб от природных пожаров на территории Уральского федерального округа в 2022 году превысил 4 млрд рублей.