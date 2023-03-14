В Крыму отремонтировали свыше 200 насосных станций оросительной системы полуострова

Запуск системы запланирован на апрель

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Свыше 200 насосных станций оросительной системы Крыма отремонтировано с осени прошлого года. Запуск системы запланирован на апрель, сообщил ТАСС заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Альберт Кангиев.

"В целом по Крыму отремонтировано 206 насосных станций с осени прошлого года. На данный момент все станции соответствуют нормативам. В конце марта будет запуск воды, во второй декаде апреля будем подавать воду сельхозпотребителям", - сказал Кангиев.

Помимо этого, при подготовке оросительной системы к запуску проводится ремонт бетонной облицовки Северо-Крымского канала, очищаются межхозяйственные трубопроводы от наносов и ила, а также прилегающая к каналам территория - от древесно-кустарниковой растительности.

Всего в 2023 году на поддержку мелиоративного комплекса в бюджете Республики Крым заложено 136 млн рублей, в прошлом году - 17 млн рублей. Ожидается, что благодаря увеличенному финансированию крымские аграрии смогут нарастить посевные площади и не будут испытывать трудности с поливом этих площадей.

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, перекрыла из Херсонской области воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС. При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области.