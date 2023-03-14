В НАО из-за непогоды водителям рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов

По данным Севгидромета, в округе ожидаются снег, метель и гололед

ТАСС, 14 марта. Водителям в Ненецком автономном округе (НАО) во вторник не рекомендуют выезжать на дороги за пределами населенных пунктов из-за сильного ветра, сообщает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" казенное учреждение НАО "Централизованный стройзаказчик".

"Не рекомендуется движение для всех видов транспорта", - указано в сообщении, в котором перечисляются автомобильные дороги Нарьян-Мар - Усинск (единственная, соединяющая НАО с Республикой Коми), в поселок Красное, зимник Нарьян-Мар - село Тельвиска.

На дорогах работает снегоуборочная техника.

По данным справочной Нарьян-Марского объединенного авиаотряда, по метеоусловиям отменили рейсы Нарьян-Мар - Каратайка - Варнек - Амдерма и Нарьян-Мар - Нижняя Пеша - Несь - Чижа - Кия - Шойна, еще два рейса местных авиалиний задержали.

В Telegram-канале регионального управления МЧС предупредили, что с 11:00 до 15:00 мск ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 23 м/с. По данным Севгидромета, в НАО снег, местами метель, гололед. Ветер 9-14 м/с, местами порывы до 23 м/с, температура минус 1-6 градусов.

Как сообщает Telegram-канал авиаотряда, рейс из Казани авиакомпании "Руслайн", который следовал в Нарьян-Мар, перенаправлен на запасной аэродром в Сыктывкар. Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО в своем Telegram-канале рекомендует жителям региона вообще воздержаться от поездок, в том числе и в населенных пунктах. "Из-за метели и сильного ветра видимость на дорогах ограничена, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок, пока не наладится погода. Это касается и зимников, и трассы Нарьян-Мар - Усинск, и дорог, находящихся в черте городской агломерации. Снегоуборочная техника уже устраняет последствия метели", - указано в сообщении.