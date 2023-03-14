В Алтайском крае к 2026 году расширят до четырех полос еще 45 км Чуйского тракта

На проведение работ в 2023-2025 годах направят свыше 6 млрд рублей

БАРНАУЛ, 14 марта. /ТАСС/. В Алтайском крае расширят еще 45 км федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" с двух до четырех полос к 2026 году. Таким образом, более половины от протяженности трассы будет переведено в четыре полосы, сообщили ТАСС во вторник в управлении федеральных дорог "Алтай".

"Сегодня работа [по расширению с двух до четырех полос Чуйского тракта] идет на шести участках протяженностью 45 км, в этом году будут сданы 16 км, оставшаяся часть будет сделана в 2024 году и 2025-м. Таким образом, будет переведено в четыре полосы 157 км трассы - больше половины", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на эти участки в 2023-2025 годах выделили более 6 млрд рублей. "Мы рассчитываем, что Чуйский тракт переведем на территории Алтайского края на всей протяженности в четыре полосы до 2035 года", - отметила представитель управления.

Чуйский тракт входит в десятку красивейших дорог мира по версии National Geographic. В период летнего туристического сезона эта дорога пользуется огромной популярностью и значительно загружена, в сутки здесь проезжают до 43 тыс. автомобилей. Протяженность Чуйского тракта в крае по основному ходу составляет 304 км, из них четырехполосные на сегодняшний день - 112 км, в прошлом году работы по расширению прошли на 25 км.