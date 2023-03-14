Прямые авиарейсы из Карелии в Ингушетию запустят в 2023 году

Министр дорожного хозяйства, транспорта и связи республики Сергей Щебекин также добавил, что прорабатывается вопрос запуска прямого авиасообщения с Нижним Новгородом

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 марта. /ТАСС/. Прямые авиарейсы из Петрозаводска в Магас запустят в 2023 году, сообщил во вторник в ходе онлайн-совещания по вопросам развития столицы Карелии министр дорожного хозяйства, транспорта и связи республики Сергей Щебекин.

"По вашему указанию [начнутся полеты] в Республику Ингушетия, аэропорт Магас. У нас там есть определенные связи по нашему экономическому блоку. Договорились, что в этом году субсидируем мы полеты на Магас, а в следующем году Республика Ингушетия возьмет на себя эту миссию", - сказал Щебекин в своем докладе главе Карелии Артуру Парфенчикову.

Он добавил, что прорабатывается вопрос запуска прямого авиасообщения с Нижним Новгородом. По словам регионального министра, возможность открыть это направление уже подтвердила одна из авиакомпаний.

После реконструкции аэропорта Петрозаводска и строительства нового авиавокзала перелеты в регионе постоянно развивались. В 2021 году пассажиропоток впервые превысил 102 тыс. человек, а в 2022 году он составил 108 тыс. пассажиров.

Кроме того, постоянно расширяется полетная программа. В 2021 году прямые рейсы из Петрозаводска были запущены по девяти направлениям, в 2022 году к запуску планировались перелеты в 13 аэропортов, но из-за закрытия для гражданской авиации южных городов России самолеты летали только в семь городов.

В 2023 году, по данным Минтранса Карелии, самолеты из Карелии будут летать как минимум по восьми направлениям. Помимо Магаса и Нижнего Новгорода, это Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Казань, Екатеринбург и Москва. "Работаем по интенсификации полетов на Москву. Планируем ввести два ежедневных рейса, а с 3 февраля уже по пятницам и воскресеньям введены вечерние рейсы по направлению на Москву", - сказал Щебекин.