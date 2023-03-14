В Краснодаре открыли первый в РФ центр управления и мониторинга сети "Ростелекома"

В зону ответственности центра будут входить 42 региона

КРАСНОДАР, 14 марта. /ТАСС/. Первый в России центр управления и мониторинга сети (ЦУМС-Запад) "Ростелекома" для круглосуточного отслеживания качества и безопасности работы сетевой инфраструктуры открыли в Краснодаре во вторник, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия. В зону ответственности центра будут входить 42 региона.

"За этой визуальной красотой скрывается огромная инфраструктура 42 регионов, которой наш центр мониторинга управляет, обеспечивает работоспособность. Этот проект для нас очень знаковый. Это первый в России центр на нашей инфраструктуре. Я уверен, что наши клиенты, как массовый сегмент, так и бизнес-сегмент, и государственные клиенты, оценят повышение качества услуг при помощи данного центра, данных систем, данных процессов, которые мы создали практически с нуля, централизуя наш подход к мониторингу управления ", - заявил старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО "Ростелеком" Алексей Сапунов.

Как отметил в ходе церемонии открытия центра вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, деятельность центра позволит намного быстрее реагировать на возможные аварийные ситуации на сетях, повысит устойчивость инфраструктуры связи. По его словам, от развития инфраструктуры связи зависит социально-экономическая стабильность, качество жизни населения. "Инфраструктура компании "Ростелеком" - это уже не просто миллионы частных пользователей, это цифровая система, которая обеспечивает работу и социально значимых объектов, и тысяч государственных и частных предприятий, и многих других объектов критической инфраструктуры. Центр управления мониторингом сетей естественно и очевидно выведет на новый качественный уровень техническую поддержку этой инфраструктуры, поможет нам более эффективно обеспечивать цифровизацию всех отраслей региональных экономик", - заявил в ходе церемонии вице-президент, директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Мордасов.

По данным пресс-службы компании, в зону ответственности ЦУМС-Запад вошли 42 региона в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Центр будет контролировать сетевую инфраструктуру протяженностью более 108 тыс. км, а также около 3 тыс. основных серверов и серверов телематики, более 775 тыс. узлов сетей компании и свыше 5 млн единиц оборудования клиентов. Состояние каждого узла оценивается в диапазонах от 30 секунд до 5 минут, а суммарное количество обследуемых параметров превышает 25 млн. Работу центра обеспечивают 215 человек, он объединил 33 локальных центра мониторинга сети компании, отвечающих за западную часть России, а также магистральные каналы в Европу и Азию. Особое внимание уделяется каналам связи различных спецслужб и ведомств, а также обеспечению работы цифровых систем во время важных общефедеральных мероприятий, таких как единый день голосования и Единый государственный экзамен.