Уральская галерея представит серию работ художника Виталия Воловича с видами Екатеринбурга

Экспозиция приурочена к 300-летнему юбилею города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Экспозицию, посвященную 300-летнему юбилею Екатеринбурга, представят в свердловской галерее "Синара Арт" 24 марта. Выставка представляет собирательный портрет города из произведений известных уральских художников, в том числе зрители увидят серию работ художника Виталия Воловича с видами Екатеринбурга, сообщили организаторы.

"Новая постоянная экспозиция <…> приурочена к 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Образы, из которых состоит выставка, выстраиваются в единый рассказ о городе с его знаковыми местами и выдающимися яркими личностями. Выставка "Я - МЫ ЕКАТЕРИНБУРГ" собирает портрет Екатеринбурга из произведений известных уральских художников. <…> В рамках выставки галерея впервые полномасштабно покажет серию Виталия Воловича с видами Екатеринбурга, сделанную в 1997-2001 годах", - говорится в сообщении.

На выставке можно будет увидеть разнообразное творчество уральских художников - от живописи, скульптуры и графики мэтров до современного искусства и творческих экспериментов молодых авторов. В частности, будут представлены работы Руслана Комадея, Леонида Тишкова, Ивана Слюсарева, Владимира Селезнева.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год. В декабре 2018 года был сформирован оргкомитет по подготовке к юбилею. История города началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исеть был осуществлен пробный пуск ковочных молотов. Власти Екатеринбурга ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.