В Астрахани возобновили работу два ранее закрывшихся почтовых отделения

"Почта России" получила права аренды помещений на проспекте Бумажников, 2 и проезде Воробьева, 7 сроком на 10 лет

АСТРАХАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Два почтовых отделения в Астрахани, которые ранее были закрыты, возобновили работу по прежним адресам, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе управления Федеральной почтовой связи области.

"Отделения 414042 и 414057 открыты для посетителей по прежним адресам на проспекте Бумажников, 2 и проезде Воробьева, 7 и работают в обычном режиме", - говорится в сообщении с уточнением, что заключили контракты, дающие "Почте России" права аренды двух помещений сроком на 10 лет.

Сроки возобновления работы третьего отделения 414045 на ул. Боевой в Советском районе города, которое закрылось из-за затопления канализационных колодцев под домом, где оно находится, пока не известны. Устранением аварии занимаются коммунальные службы. Временное обслуживание его клиентов организовано на ул. Б. Хмельницкого, 17.

Ранее сообщалось, что помещения, в которых находились почтовые отделения 414057 и 414042, принадлежат муниципалитету - почта находилась там на правах аренды. После окончания действия договора городская администрация решила вернуть помещения себе. Постоянные посетители почтовых отделений обратились к властям и общественникам.