В Петербурге коммунальные службы перешли на усиленный режим работы из-за таяния снега

Губернатор города Александр Беглов подчеркнул, что во время комплексной уборки недопустимо сбрасывать снежные массы в канализационные колодцы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Коммунальные службы Санкт-Петербурга перешли на усиленный режим работы из-за резкого перепада температуры до плюсовых значений и интенсивного таяния снега. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"В связи с резким потеплением и рисками локальных скоплений талой воды все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Ранее всем профильным комитетам и районным администрациям было дано поручение подготовиться к интенсивному таянию снега, проверить работоспособность ливневой канализации на дорогах и внутриквартальных территориях", - сказал губернатор города Александр Беглов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, во время комплексной уборки недопустимо сбрасывать снежные массы в канализационные колодцы. Весь снег должен утилизироваться на снегоплавильных и снегоприемных пунктах.

При этом в городской администрации добавили, что коммунальные предприятия и организации Петербурга готовы оперативно отработать нештатные ситуации, связанные с таянием снега. Администрации районов Санкт-Петербурга усилили контроль над уборкой подведомственных внутриквартальных территорий от снега. Проведена очистка патрубков, крышек дождеприемных колодцев, также подготовлены городские сети водоотведения к приему талой воды.

Кроме того, по итогам проверок по уборке снега государственной жилищной инспекцией Петербурга с ноября 2022 года по март 2023 года, более чем из 9 тыс. территорий многоквартирных домов нарушения были выявлены по 1 749 адресам, что от общего количества проверенных адресов составляет 18%.

"Наибольшее количество нарушений (44%) связаны с неудовлетворительной уборкой от снега тротуаров и выходов из парадных. По 638 адресам выявлены факты неудовлетворительной уборки внутриквартальных проездов. По итогам осмотров инспекцией 319 организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по зимней уборке, главам администраций районов Санкт-Петербурга направлены письма для принятия мер. В большинстве случаев (75% МКД), выявленные нарушения управляющими организациями оперативно устранены", - говорится в сообщении пресс-службы государственной жилищной инспекции.

Прогнозы синоптиков

Как отметил в своем Telegram-канале начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов, на данный момент положительные температуры зафиксировали уже на востоке Ленинградской области, на западе области температура достигла плюс семи градусов.

"В Санкт-Петербурге температура воздуха продолжает повышаться, хотя уже сейчас плюс шесть градусов. Очень теплая погода по всему региону сохранится и в течение предстоящих суток. Циклон медленно уходит на северо-восток, а Санкт-Петербург остается в его южной части. Поэтому в течение суток температура воздуха будет сохраняться плюс 4-6 градусов. Но дожди продолжатся временами, да и разной интенсивности. Снег продолжит активно таять, 16-17 марта в Санкт-Петербурге в тылу циклона несколько похолодает, осадки закончатся. В ночные часы будет небольшой минус, ну а днем до плюс 2-4 градусов", - написал он.