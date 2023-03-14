В Адыгее начала работу школа молодого социолога

В 2023 году она объединила свыше 80 слушателей из четырех регионов юга России и Северного Кавказа, Москвы, а также около 150 экспертов

МАЙКОП, 14 марта. /ТАСС/. Шестнадцатая школа молодого социолога, которая начала работу в Адыгейском государственном университете (АГУ), объединила свыше 80 слушателей из четырех регионов юга России и Северного Кавказа, Москвы, а также около 150 экспертов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Проект "Всероссийская школа молодого социолога" является научно-образовательной площадкой, где студенты, аспиранты и молодые ученые из самых разных регионов России не только презентуют результаты своей научно-исследовательской деятельности, но и могут получить консультации именитых ученых. С 2007 года научные площадки для проведения Школы предоставляли Ростов-на-Дону и Ростовская область, Абхазия, Армения, Карачаево-Черкесия, Крым.

"На площадке Адыгейского госуниверситета Школа сегодня открылась уже в третий раз, собрав более 80 представителей нескольких регионов - Москвы, Ставрополя, Краснодара, Ростова-на-Дону и Адыгеи. В этот раз она нацелена на то, чтобы представить возможности социологии в междисциплинарных исследованиях, продемонстрировать потенциал социологии в таких аспектах, как консолидация российского общества, возможности написания научных работ по социологии с учетом актуального междисциплинарного контекста. Этому будут посвящены мастер-классы и интерактивные лекции, в которых поучаствуют порядка 150 экспертов", - сказали в пресс-службе.

Ведущим экспертом Школы по традиции стал российский социолог, академик РАН, директор Института социологии ФНИСЦ РАН, почетный доктор АГУ Михаил Горшков, в качестве спикеров и экспертов выступят также именитые российские профессора, в частности руководитель Центра изучения регионов России Института социологии ФНИСЦ РАН Ольга Аксенова, научный руководитель Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Юрий Волков. В рамках Школы эксперты поучаствуют в конференции "Консолидирующий потенциал российского общества в условиях современных вызовов", целью которой является осмысление ресурсов и векторов консолидации российского общества в условиях роста угроз национальной безопасности, уточнили в пресс-службе.

"Тема конференции очень актуальна и отвечает тем чувствам, которые переживает все общество и каждый из нас, - это консолидация социального и политического ресурса общества, поскольку мы оказались в таком положении, что в каком-то смысле отвечаем за весь гуманистический мир, который отстаивает традиционные ценности и мирную перспективу будущего", - сказал на открытии Школы Горшков.

Школа молодого социолога, организатором которой выступил АГУ совместно с Федеральным научно-исследовательским социологическим центром РАН (ФНИСЦ РАН) и Институтом социологии и регионоведения Южного федерального университета, будет работать до воскресенья.