В регионах ЦФО среднерусская популяция краснокнижных зубров впервые превысила 1 тыс. голов

В 2022 году примерно 500 особей из этого числа обитали в Калужской области

КАЛУГА, 14 марта. /ТАСС/. Среднерусская популяция зубров, обитающая на стыке четырех регионов Центрального федерального округа (ЦФО), впервые превысила 1 тыс. особей, сообщил ТАСС во вторник заместитель директора по научной работе национального парка "Угра" Александр Рогуленко.

"Среднерусская популяция зубров - самая многочисленная в мире. На данный момент это крупнейшая популяция диких вольных зубров, которая обитает на стыке Калужской, Орловской, Тульской, Брянской областей. Зубры стали активно восстанавливаться после Второй мировой войны. Полностью были истреблены в начале прошлого века: к 1920-м годам уже не было в дикой природе вольных популяций ни беловежского подвида, ни кавказского подвида. По данным последних учетов, более 1 тыс. зубров насчитывает среднерусская популяция, которая находится у нас, в ЦФО", - сказал собеседник агентства.

Ядро популяции зубров располагается на трех федеральных особо охраняемых природных территориях: в национальных парках "Угра", "Орловское полесье" и заповеднике "Калужские засеки". В 2022 году в Калужской области обитало около 500 зубров с учетом животных, переходящих из особо охраняемых природных территорий соседних регионов. При этом в целом в четырех субъектах численность популяции не превышала 1 тыс. голов.

В "Калужских засеках" за 2022 год родилось 73 детеныша зубров - это рекорд для заповедника. В начале зимы в регионе заготовили более 36 тонн зерна для животных, чтобы им было проще перезимовать и в том числе увеличить популяцию.