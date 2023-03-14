Трутнев заявил, что реновация 25 городов ДФО станет началом строительства новой России

Полпред президента в ДФО добавил, что почти все министры правительства высказали согласованную позицию по реализации мастер-планов

ТАСС, 14 марта. Задача по реновации 25 городов Дальнего Востока требует ресурсов, но это новая страница в истории Дальневосточного федерального округа (ДФО) и всей страны, сказал журналистам вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев по итогам проведенного президентом РФ Владимиром Путиным совещания о реализации программы развития дальневосточных городов.

"Это совещание открывает новую страницу в истории развития Дальнего Востока, потому что еще никогда не ставилась такая амбициозная задача - перестроить 25 городов Дальнего Востока, привести их в комфортное состояние для жителей. <…> С 1 сентября мы начинаем строить новую Россию и начинаем с Дальнего Востока", - сказал Трутнев журналистам по итогам совещания.

В разработке мастер-планов участвуют ключевые государственные институты развития: ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. На цели реализации мастер-планов по поручению президента России предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов, 100 млрд рублей отдельный дальневосточный лимит в программе инфраструктурных кредитов на 2023-2024 годы.

"Сегодня выступали почти все министры правительства, такой согласованной позиции министров я давно не слышал по такому большому количеству вопросов, кроме, пожалуй, Минфина, который традиционно занял более сложную позицию. Но он тоже "нет" не сказал", - добавил Трутнев.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на этом совещании заявил, что планы комплексного социально-экономического развития пяти городов Дальнего Востока необходимо доработать. Он пояснил, что значительная часть предложений - новая, и ресурсное обеспечение нужно проработать более детально. По словам министра, общая сумма средств, которая потребуется на реализацию прозвучавших в ходе совещания предложений, составит больше 400 млрд рублей.

На совещании в Улан-Удэ 14 марта президенту РФ Владимиру Путину были представлены мастер-планы Читы, Улан-Удэ, Южно-Сахалинской агломерации, Тынды и Северобайкальска, разработанные в рамках проекта "Новый облик городов Дальнего Востока". Глава государства поручил утвердить планы комплексного развития пяти дальневосточных городов до 1 сентября.

О мастер-планах

Путин в 2021 году поддержал идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Речь идет о планах развития административных центров дальневосточных регионов и других городов ДФО с населением свыше 50 тыс. человек. На Восточном экономическом форуме в 2022 году главе государства был продемонстрирован мастер-план Петропавловска-Камчатского, на его реновацию выделяют 149 млрд рублей.

В целом мастер-планы дальневосточных 25 городов охватывают более 4,4 млн человек. Правительством РФ уже утвержден мастер-план и план развития Петропавловск-Камчатского городского округа, представленный президенту России в сентябре 2022 года. Мастер-планы и планы развития остальных городов будут утверждены в течение 2023 года.

Мастер-планы определят перспективные направления развития городов и конкретные проекты, главной целью которых является улучшение качества жизни дальневосточников, развитие ключевых отраслей экономики, создание новых рабочих мест, сокращение разницы в качестве городской среды между центральными регионами и Дальним Востоком.