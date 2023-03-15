В Якутии программой "Молодой оленевод" воспользовались свыше 50 человек

Она действует с 2020 года

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Региональная программа по поддержке молодых оленеводов, по которой можно получить выплаты в размере 1 млн рублей на строительство или покупку жилья, за три года с момента запуска в Якутии охватила свыше 50 человек. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель отдела по развитию традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Иннокентий Баланов.

"С 2020 года действует программа поддержки молодых оленеводов младше 35 лет. За три года социальными выплатами на 1 млн рублей воспользовались 53 человека", - сообщил Баланов.

Программа "Молодой оленевод" дает право на получение социальной выплаты в размере 1 млн рублей оленеводами младше 35 лет, которые не менее четырех лет занимаются домашним северным оленеводством. Право на выплату предоставляют только один раз, а ее получатель должен отработать в отрасли еще пять лет. До 2021 года программа действовала только в Арктической зоне, затем стала доступна во всех районах Якутии.

По словам Баланова, в оленеводстве Якутии на данный момент содержится 168 тыс. голов оленей, работают 116 оленеводческих хозяйств. Кочуют 1 238 оленеводов.

Он напомнил, что ежегодно из бюджета республики предусматриваются субвенции и субсидии в объеме более 1 млрд рублей. "Основные направления поддержки - возмещение части затрат по начислению заработной платы кочующих оленеводов, организации двухразовой корализации (мероприятие по учету и ветеринарной обработке оленей - прим. ТАСС), обеспечение спецодеждой, табельным снаряжением, горюче-смазочными материалами, возмещение расходов строительства маршрутных домиков, коралей и изгородей, возмещение расходов приобретения племенных оленей, приобретения снаряжения и оборудования племенных хозяйств, а также возмещение транспортных расходов обмена бычками", - уточнил он.

Также предусмотрена господдержка из федерального бюджета на возмещение расходов по приобретению техники высокой проходимости. Так, за последние 3 года оленеводческими хозяйствами приобретено 30 единиц техники.