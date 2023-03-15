В Приморье рассказали о готовности к борьбе с лесными пожарами

База авиационной, наземной защиты и охраны лесов края укомплектована специалистами на 100%, заявили в правительстве региона

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Готовность сил и средств Приморского края к борьбе с лесными пожарами близка к 100%, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Краевое учреждение "Приморская база авиационной, наземной защиты и охраны лесов" укомплектована специалистами на 100%. Это 280 человек, в том числе 157 лесных пожарных и 123 пожарных-десантника. Все лесные пожарные и 118 десантников имеют допуск к работе по тушению пожаров, подготовка оставшихся завершится в ближайшие дни. Также в наличии пять подготовленных летчиков-наблюдателей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что исправность тяжелой и автомобильной техники составляет 94-98%, этот показатель планируется довести до 100%. Заключен ряд контрактов на авиамониторинг и тушение пожаров с воздуха с общим налетом около 1 200 часов с использованием вертолетов R-44, Ми-8 и самолетов Ан-2. Утверждены маршруты наземного и авиамониторинга.

В Приморье с 15 марта стартует пожароопасный сезон на территории Артемовского, Владивостокского и Партизанского городских округов, Лазовского, Партизанского, Хасанского и Шкотовского муниципальных округов, Надеждинского муниципального района, городских округов Большой Камень и ЗАТО Фокино. Пожароопасный режим поэтапно введут на всей территории региона.

В этом году особое внимание уделят работе с собственниками и арендаторами земель сельскохозяйственного назначения. Именно переходами огня с этих земель, по опыту прошлых лет, было вызвано до половины пожаров на территории лесного фонда. По данным за 2022 год, всего на территории края было зарегистрировано 928 лесных и природных пожаров на общей площади около 95,5 тыс. га. Из них на землях лесного фонда произошло 530 лесных пожаров площадью 61,3 тыс. га.