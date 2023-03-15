Российские музеи организуют совместный проект о малочисленном народе Сибири

Выставку можно будет посетить в Новосибирске, Иркутске и Санкт-Петербурге

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Новосибирский краеведческий музей в сотрудничестве с Российским этнографическим музеем (Санкт-Петербург) и Иркутским областным краеведческим музеем проведут совместный выставочный проект о культуре тофаларов - коренного малочисленного народа Сибири, уклад жизни которого не меняется на протяжении нескольких тысяч лет. Открытие первой выставки запланировано уже в этом году, сообщила ТАСС директор Новосибирского краеведческого музея Юлия Шуклина.

"Это выставочный проект, который реализуется тремя большими музейными институциями, в фондах которых есть коллекции тофаларов. Важно и то, что все предметы, отобранные для проекта, будут показаны во всех городах-участниках, это не простая в реализации, но амбициозная музейная задача и большой новый опыт для музеев-участников. Проект получил название "Тофалары. Последние неизвестные", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сначала в 2023 году выставка откроется в Новосибирске, после будет показана в Иркутске и Санкт-Петербурге. По словам Шуклиной, три музея-организатора являются единственными в России хранителями крупных коллекций о тофаларах. Сейчас отбор предметов для экспозиции уже произведен, идет работа по оформлению художественного решения. "Будет тематический блок, где мы расскажем про их историю быта, про религию, про то, чем они занимаются, и про идентичность как народа. Отдельный раздел выставки будет посвящен истории исследования этого народа", - пояснила директор музея.

Шуклина отметила, что все предметы, которые будут представлены, подлинные. Однако, по мнению руководства музея, важность этого проекта не только в экспонатах. "Важность в том, что посетители выставок в Новосибирске, Иркутске и Санкт-Петербурге, чуть больше узнают о самих себе - рядом с нами в том мире, который многим кажется известным и изученным, до сих пор живут народы, не меняющиеся тысячи лет. Нужно уметь менять оптику, свой фокус зрения, ведь в окружающем нас мире есть много удивительных вещей", - добавила собеседница агентства.

Тофалары (тофы) живут в Тофаларии, юго-западной части Нижнеудинского района Иркутской области. Их численность менее 1 тыс. человек. Впервые тофы упоминаются в китайских летописях Вэйской династии V века. Практический каждый взрослый мужчина в Тофаларии — охотник и проводник по тайге.