В ЕАО приостановили движение междугороднего пассажирского транспорта

Меру приняли из-за непогоды

ТАСС, 15 марта. Междугородние автобусные перевозки пассажиров приостановлены в Еврейской автономной области из-за снегопада. Об этом в среду сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"В связи с непогодой с 09:00 (02:00 мск) закрыто движение для пассажирских автобусов в направлениях: Биробиджан - Хабаровск, Биробиджан - Облучье, Биробиджан - село Головино, Биробиджан - село Ленинское, Биробиджан - село Амурзет", - говорится в сообщении.

В Биробиджане, по данным синоптиков, небольшой снег, минус 6 градусов.