В Норильске из-за непогоды школьникам первой смены разрешили не посещать занятия

По прогнозам, в городе пурга и ветер с порывами до 15 м/с

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Школьникам первой смены в Норильске отменили занятия из-за пурги и ветра. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии Норильска.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся первой смены. Также руководителям организаций, учебных заведений, чьи сотрудники и учащиеся проживают в районе Кайеркан (отдаленный район Норильска, 24 км западней центра города - прим. ТАСС) и работают (обучаются) в Центральном районе города Норильска, а также проживающим в Центральном районе города Норильска и работающим в районе Кайеркан, 15 марта рекомендуется объявить актировку (отмена занятий и работы из-за непогоды - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В мэрии Норильска ТАСС сообщили, что в городе по-прежнему пурга. По данным Гидрометцентра, сейчас в Норильске минус 3 градуса, ливневый снег, ветер с порывами до 15 м/с. В городе сохраняется запрет на движение всех видов транспорта по автодороге в аэропорт из Норильска.