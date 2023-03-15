В Иркутске за три дня выпало до 70% месячной нормы снега

Общая высота снежного покрова в городе достигла 41 см

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Почти 70% от месячной нормы снега выпало за три дня в Иркутске, сообщила пресс-служба администрации города.

"За 13, 14 и 15 марта в городе выпало 8 мм осадков, что составляет 67% от месячной нормы. На данный момент общая высота снежного покрова за зиму в Иркутске достигла 41 см. <…> За три дня высота покрова увеличилась на 7 см", - говорится в сообщении.

Дорожные службы города устраняют последствия снегопада.

По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 марта в области преимущественно без осадков.