В Хабаровском крае увеличат поддержку муниципалитетов на подготовку к зиме

Средства распределяются среди районов и поселений пропорционально потребности

ХАБАРОВСК, 15 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае увеличат объем субсидий для поддержки муниципальных образований в подготовке инфраструктуры к зиме. Об этом ТАСС сообщила замначальника управления - начальник отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры министерства ЖКХ региона Лариса Мицкая.

"Министерство оказывает финансовую поддержку на реализацию наиболее затратных мероприятий. На 2023 год запланировано 219,6 млн рублей в качестве субсидий. Это примерно на 10% больше, чем годом ранее. Суммы увеличиваются ввиду того, что сети теплоснабжения, водоснабжения, котельные ветшают. Из общего объема субсидий 85 млн пойдут на ремонт и замену оборудования на 20 котельных", - сказала Мицкая.

Она уточнила, что средства распределяются среди районов и поселений пропорционально потребности, также учитывается аварийность.

На подготовку ЖКХ к нынешнему отопительному сезону было направлено порядка 7,2 млрд рублей - на ремонты объектов, на поставку топлива в районы. На будущий отопительный сезон запланирован примерно тот же объем средств. Будут отремонтированы 450 км инженерных сетей, 65 км теплотрасс, до 340 км линий электропередачи, водопроводы, канализация, будут подготовлены 425 котельных, 65 муниципальных электростанций.

Этой зимой нагрузка на коммунальную инфраструктуру была высокой. В январе в регионе ударили аномально сильные морозы. Фиксировались морозы в районе 35-45 градусов, а в горах - до минус 52 градусов. "Без происшествий не обошлось, но среднее время устранения аварий и технологических инцидентов уменьшилось по сравнению с прошлым год. Более слаженным стало межведомственное взаимодействие, увеличилась скорость реагирования", - утверждает Мицкая. С начала года было зафиксировано 160 аварий и 636 инцидентов, которые оперативно ликвидировались. Это обрывы на электросетях, случавшиеся в основном из-за снежных циклонов с сильным ветром, аварии на теплотрассах, остановка оборудования котельных. Но в целом котельные всю зиму работали устойчиво, сказала Мицкая.