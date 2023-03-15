В Кургане реконструкцию Арбинского водозабора завершат до конца 2024 года

Губернатор области Вадим Шумков отметил, что город после реконструкции будет обеспечен чистой водой

ТАСС, 15 марта. Реконструкцию Арбинского водозабора, обеспечивающего водоснабжение Кургана, планируется совершить до конца 2024 года. Власти города заключили соответствующий контракт на 1,7 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"Администрация города Кургана заключила контракт на реконструкцию Арбинского водозабора. Стоимость контракта - 1,7 млрд рублей. Все работы будут завершены до конца следующего года. Курган будет с чистой водой", - написал он.

Сооружение было построено в 70-х годах прошлого столетия, с тех пор капитально не ремонтировалось.

Шумков также добавил, что, помимо этого, идет проектирование реконструкции канализационных очистных города - на эти цели выделено более 70 млн рублей. "Проектные работы должны завершиться в конце этого - начале следующего года", - написал он.