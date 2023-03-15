Калужская и Запорожская области подписали соглашение о совместных туристических проектах

Стороны намерены продвигать туристские ресурсы на внутреннем и мировом рынках

КАЛУГА, 15 марта. /ТАСС/. Калужская и Запорожская области займутся развитием совместных туристических проектов, соглашение подписано на международной выставке "Интурмаркет", сообщает в среду пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.

"С 13 по 15 марта в Москве в Экспоцентре проходит ХVIII Международная туристическая выставка "Интурмаркет-2023". В рамках деловой программы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством культуры и туризма Калужской области и министерством культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, стороны намерены организовать всестороннее и эффективное сотрудничество для продвижения туристских ресурсов на внутреннем и мировом рынках. Акцент будет сделан и на повышении качества туристских услуг, а также подготовки и реализации совместных межрегиональных проектов в сфере туризма.

Накануне министр культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Исякаев сообщил, что подобное соглашение подписано также с профильными органами региональной власти Ярославской областей. Планируется подписание аналогичных документов с Севастополем, Белгородской и Челябинской областями, Ставропольским краем и Якутией.

Как сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша, турпоток в регион увеличился на 20% и составил 3,3 млн человек за 2022 год. В новогодние праздники в 2023 году количество туристов в области выросло до 7,5 тыс. человек. Проект "Калужское гостеприимство" дополнили приложением в App Store и "Картой гостя", с помощью приложения жители и гости региона смогут экономить при посещении туробъектов.