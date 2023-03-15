На севере Красноярского края построят 23 дома для коренных малочисленных народов

На эти цели из регионального бюджета направят более 120 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Семьям коренных малочисленных народов (КМН) - оленеводам и промысловикам - в Красноярском крае построят 23 дома - на это выделено 120 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН.

"В этом году на севере Красноярского края для семей коренных народов, ведущих традиционный образ жизни, построят 23 дома. На получение социальных выплат для возведения жилья поступило 44 заявления. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 120 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным агентства, выплаты предоставляются на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых домов для коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. Поддержку могут получить жители Таймырского Долгано-Ненецкого, Туруханского и Эвенкийского районов.

"Площадь каждого возводимого дома должна составлять не менее 50 квадратных метров. Первые социальные выплаты на строительство домов агентство перечислит на специальные счета заявителей уже в апреле. Получатели напрямую заключат договор с подрядчиком на возведение дома. Аванс на начало строительства составит 30%, по завершении работ подрядчику выплатят оставшуюся часть", - пояснили в пресс-службе.

Программа по улучшению жилищных условий оленеводов и промысловиков в Красноярском крае действует с 2011 года. За это время новым жильем обеспечены более 220 семей, ведущих традиционный образ жизни. В 2022 году за счет краевого бюджета было построено 17 домов для семей коренных малочисленных народов.