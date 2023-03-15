Правительство проработает вопрос строительства студенческих кампусов в Улан-Удэ и Чите

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в России уже реализуют 17 проектов кампусов мирового уровня, один из них появится в Южно-Сахалинске

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство проработает вопрос создания современных студенческих кампусов в Улан-Удэ и Чите, в этом году уже идет реализация 17 проектов кампусов мирового уровня, сообщили в среду в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Правительство России особое внимание уделяет созданию современной инфраструктуры для студентов. Комфортные условия для обучения и проживания обеспечиваются благодаря нацпроекту "Наука и университеты". Это реализация 17 проектов кампусов мирового уровня, которые смогут принять более 60 тыс. студентов. По поручению президента России, которое было дано накануне на совещании по развитию дальневосточных городов, правительством также будет проработан вопрос создания современных университетских кампусов в Улан-Удэ и Чите", - приводит аппарат слова вице-премьера.

Среди этих 17 проектов уже есть Южно-Сахалинск, уточнили в аппарате. По словам Чернышенко, в 2023 году в России также ведется строительство 28 студенческих общежитий, рассчитанных на 20 тыс. студентов.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию дальневосточных городов поддержал предложение возвести в Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Чите современные университеты и кампусы. Глава государства также отметил, что считает правильным участие в данном строительстве крупных инвесторов и работодателей.

Как сообщили в аппарате, за период с 2019-го по 2022 годы построено более 330 тыс. кв. м комфортного жилья для 13 тыс. студентов. Также продолжается программа капитального ремонта уже существующих зданий - с 2020 года ремонтные работы проведены в 750 общежитиях, условия проживания улучшены для 328 тыс. студентов.