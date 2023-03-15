Эксперт считает, что участие в Арктическом совете помогло России заявить о себе

По мнению директора департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития Максима Данькина, об этом говорит в том числе номинация картины "Выход" на "Оскар"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председательство России в Арктическом совете позволило талантам смелее выходить на международную арену и заявлять о себе, в том числе это коснулось и ленты "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии, которая была номинирована на "Оскар". Такое мнение высказал в среду директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин.

"Это [номинация на "Оскар] подчеркивает таланты на территории Якутии и в стране в целом. Председательство в Арктическом совете позволило нам смелее выходить на международную арену и показывать свои таланты и возможности. Якутское кино - культурный кладезь компетенций, <…> для России и Дальнего Востока это очень ценно", - сказал он на пресс-конференции в Москве, посвященной проведению Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием.

Данькин добавил, что работы талантливых режиссеров Якутии создают возможность знакомиться с регионом и приезжать на Дальний Восток.

Картина "Выход" не получила "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм", премия досталась индийской картине "Заклинатели слонов". Лента была снята в течение трех месяцев в разгар пандемии в 2020 году. Фильм рассказывает о полевом сезоне морского биолога Максима Чикалева на побережье Северного Ледовитого океана на Чукотке.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Россия, Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ. В марте 2022 года страны Запада заморозили сотрудничество в рамках Арктического совета из-за событий на Украине, однако, как подчеркивал посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, Россия и без них успешно реализует свою программу председательства.