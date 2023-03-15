В МЧС рассказали, что ожидать от весеннего половодья в Челябинской области

В региональном управлении ведомства отметили, что уровень воды в водоемах не превысит средних многолетних значений, а для безопасного пропуска воды по рекам запланированы взрывные работы

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Весеннее половодье в Челябинской области в этом году ожидается с начала апреля. По прогнозам, уровень воды в водоемах не превысит средних многолетних значений, сообщили ТАСС в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"В Челябинской области активно начата работа по безопасному прохождению весеннего половодья, которое прогнозируется в пределах средних многолетних значений. Разрушение ледостава на реках бассейна Тобола и на левых притоках Урала ожидается в третьей декаде марта - в начале апреля. На реках бассейна Тобола и левых притоках Урала половодье продлится с 1 апреля по 10 мая, на реках бассейна Камы и верховьях Урала (до Магнитогорска) - с 5 апреля по 31 мая", - сказали в пресс-центре.

В управлении добавили, что для безопасного пропуска воды по рекам с 21 по 27 марта спланированы взрывные работы (силами Центрального военного округа) в Ашинском муниципальном районе на реках Аша и Сим. Кроме того, будут проводить превентивные работы по искусственному ослаблению льда на реках Аша, Сим, Мань-Елга. Спланирована распиловка льда на участках рек Уй, Берсуат, Сим.

Для оценки достаточности и обеспечения готовности сил и средств 15 марта проводится областная штабная тренировка с органами управления и силами Челябинской областной подсистемы РСЧС. С 15 по 16 марта Челябинская территориальная подсистема РСЧС принимает участие во всероссийских командно-штабных учениях под руководством МЧС России.

В управлении добавили, что уже определена группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Челябинской областной общей численностью 10 138 человек (в том числе от МЧС 1 378 человек), 3 305 единиц техники (МЧС - 384 единиц), 150 плавсредств (МЧС - 56 единиц), 9 воздушных судов (МЧС 5 - единиц).