В Приангарье перенесли ввод участка реконструируемой дороги на Ольхоне на осень 2023 года

Причиной переноса сроков стали проблемы с доставкой асфальтобетонной смеси

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Ввод в строй первого участка протяженностью 5,6 км, с которого началась реконструкция грунтовой дороги на байкальском острове Ольхон, перенесен на осень 2023 года из-за проблем с доставкой асфальтобетонной смеси. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

"Невозможность исполнения контракта в срок до 31 октября 2022 года со стороны ООО ДЭП "Байкал-138" вызвана объективными обстоятельствами - невозможностью получения асфальтобетонной смеси с асфальтобетонного завода, расположенного в селе Баяндай, по причине его незапуска. <…> Срок исполнения контракта продлен до 31 октября 2023 года", - сообщил министр.

Сейчас стройматериал доставляется с другого асфальтобетонного завода. Разработана и готовится к госэкспертизе проектная документация на реконструкцию участка дороги протяженностью 29,6 км. Строительно-монтажные работы должны начаться в 2024 году, ввод в строй запланирован на 2026 год.

Реконструировать дорогу на Ольхоне начали в апреле 2020 года. Первым участком, где идут работы, стали 5,6 км на подъезде к поселку Хужир, самому большому населенному пункту острова. Сдать этот участок планировалось осенью 2022 года.

В 2017 году во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жители Ольхона пожаловались на инфраструктурные проблемы. Они рассказали, что по острову проложена грунтовая дорога протяженностью свыше 35 км, которая находится в плохом состоянии. Президент потребовал от властей региона решить вопрос с реконструкцией. Ольхон - самый большой и единственный населенный остров на Байкале, популярное туристическое направление. С материком соединен паромом, с февраля по март - ледовой дорогой, в период неокрепшего льда - судами на воздушной подушке.