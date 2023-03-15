В Приангарье создали резервный фонд для ликвидации возможных ЧС

Размер фонда составляет 700 млн рублей

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Правительство Иркутской области создало резервный фонд в размере 700 млн рублей для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе весенних паводков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В зону возможного подтопления в весенний период могут попасть 95 населенных пунктов, в которых проживает более 18 тыс. человек. В областном бюджете на противопаводковые мероприятия предусмотрено более 16 млн рублей. Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций правительством Иркутской области создан резервный фонд в объеме 700 млн рублей. Органами местного самоуправления муниципальных образований созданы резервные фонды общим объемом около 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

В регионе сформирована группировка сил и средств реагирования на чрезвычайные ситуации, в нее входят более 18 тыс. человек и свыше 3 тыс. единиц техники. На водоемах области на затороопасных участках будут проводить распиловку и чернение льда, а также взрывные работы при образовании заторов.

В настоящее время гидрологическая обстановка в Иркутской области стабильная.