Карелия получит 61 млн рублей на проектирование театрально-культурного центра

Средства будут выделены из федерального бюджета

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 марта. /ТАСС/. Работа над проектом масштабной реконструкции здания бывшего Дома культуры Онежского тракторного завода (ОТЗ) в Петрозаводске, где планируется открыть современный театрально-культурный центр, начнется в 2023 году. На эти цели Карелия в течение двух лет получит 61 млн рублей из федерального бюджета, сообщил в ходе онлайн-совещания по вопросам развития столицы республики министр культуры региона Алексей Лесонен.

"Стоит большая задача по ОТЗ. Сложный объект, мы в прошлом году закончили его обследование и разработали эскизный проект, для того чтобы подготовить правильно техническое задание. На два года выделено финансирование на разработку ПСД: в этом году 18,5 млн рублей, всего 61 млн рублей будет выделен, чтобы разработать проект", - сказал Лесонен.

Ранее ТАСС со ссылкой на власти Карелии сообщал, что бывший Дом культуры правительство республики выкупило для театра драмы региона "Творческая мастерская", который на сегодняшний день находится в одном здании с Карельской государственной филармонией и работает в зале на 150 мест. Труппа не раз обращалась с просьбой найти для них другую площадку. ДК ОТЗ признан памятником архитектуры регионального значения, планируется, что помимо его реконструкции, будет сделана пристройка с большим залом не менее чем на 300 мест.

По словам Алексея Лесонена, готовый проект Карелия получит в 2024 году. "Это хорошие сроки с точки зрения тех планов, которые могут быть по вопросу включения его в определенную программу финансирования", - сказал в ответ глава республики Артур Парфенчиков.

Финансирование проектов

По словам Алексея Лесонена, в связи с тем, что часть расходов были секвестированы в ходе второго чтения федерального бюджета, власти республики решают вопросы поиска средств на реализацию ранее заявленных проектов в сфере культуры. Среди них - завершающий этап реконструкции национального музея Карелии, расположенного в историческом здании конца XVIII века, стоимостью 642,6 млн рублей с учетом удорожания.

"19 января мы повторно направили заявку на финансирование федерального бюджета, сейчас работаем с администрацией президента, чтобы этот объект в федеральной адресной инвестиционной программе на 2024 год получил финансирование в указанном размере", - добавил Лесонен.

Завершения работ также ожидает еще один памятник архитектуры - старейшее здание Петрозаводска, Дом горного начальника, реставрация которого началась в 2019 году. Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на управление по охране объектов культурного наследия Карелии, уже на первом этапе работ эксперты обнаружили, что состояние дома хуже, чем предполагалось. По словам министра культуры региона, на завершение реставрации необходимо более 181 млн рублей, власти рассматривают вариант включить Дом горного начальника в продленную Федеральную целевую программу развития Карелии, которая сейчас формируется.

Еще один масштабный проект - реконструкция здания Карельской филармонии стоимостью более 1,5 млрд рублей. "Этот объект был еще согласован в рамках планов Совбеза по празднованию столетия Карелии. Сейчас мы также работаем по получению средств федерального бюджета: 19 января повторно в федеральную адресную инвестиционную программу заявку по этому объекту направили", - сказал министр культуры Карелии.