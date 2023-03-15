Музей артиллерии в Петербурге представил трофейные вещи Русско-шведской войны XIX века

Посетители смогут увидеть порядка 80 экспонатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга в среду представил выставку "Когда Финляндия стала российской. К 215-летию начала Русско-шведской войны 1808-1809 годов". Посетители смогут увидеть порядка 80 экспонатов, сообщил корреспонденту ТАСС младший научный сотрудник музея и автор выставки Владимир Кузнецов.

"На выставке представлено порядка 80 экспонатов. Отдельного упоминания заслуживает восьмифунтовое орудие-гаубица "Единорог" - это история вдвойне. Дело в том, что шведы захватили его во Втором Роченсальмском сражении (1790 год - прим. ТАСС) и сделали соответствующую надпись о своей победе. Во время войны 1808-1809 года, после сдачи крепости Свеаборг, мы его вернули и выгравировали свою надпись о том, что "Единорог" "Возращен в царствование императора Александра I", - рассказал он.

Гости выставки смогут увидеть холодное и огнестрельное оружие, с которым воевали русские и шведы, их форму одежды, элементы снаряжения, знаки отличия и награды. Выставку дополняют литографии, миниатюры, живописные полотна и графические произведения, а также редкие архивные документы дореволюционного Российского военно-исторического общества, переписанные вручную в 1908 году. Присутствуют на выставке и мемориальные предметы, в том числе шпага одного из участников знаменитого перехода Багратиона по льду Ботнического залива к Аландским островам и берегам Швеции.

"Пожалуй, наиболее мемориальная вещь - это золотая шпага графа Павла Строганова. Правда, он получил ее не за эту войну. Тем не менее - это совершенно точно предмет, принадлежавший реальному участнику этой войны", - подчеркнул Кузнецов.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.