В Челябинске покажут балет "Раймонда"

Постановка откроет XIV Международный фестиваль "В честь Екатерины Максимовой"

ТАСС, 15 марта. Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. Глинки впервые покажет зрителям балет "Раймонда". Премьера откроет XIV Международный фестиваль "В честь Екатерины Максимовой", сообщила журналистам пресс-служба театра.

Хореографом-постановщиком спектакля выступил народный артист России Юрий Клевцов, а эскизы декораций и костюмов разработал заслуженный художник России Олег Молчанов.

"В репертуаре челябинского театра это произведение никогда не значилось. Сейчас активно идет художественно-постановочный процесс: мастера шьют костюмы, расписывают декорации, а артисты балета и оркестр разбирают партии. Премьеру нового спектакля зрители увидят 27 и 28 мая. Балет "Раймонда" откроет XIV Международный фестиваль "В честь Екатерины Максимовой", - сказали в пресс-службе.

В театре отмечают, что для исполнения этого балета нужны большие профессиональные навыки. Например, первой скрипке композитор поручил развернутое адажио. Это большое соло приравнивается к тем, что написал Чайковский для "Лебединого озера", оно является вершиной скрипичного искусства. Не меньшего мастерства спектакль требует и от артистов балета. Партия Раймонды считается одной из самых сложных, поскольку солистка должна исполнить целых семь сольных вариаций.

Фестиваль "В честь Екатерины Максимовой" проводится с 2002 года. За это время он стал культурной традицией Челябинской области.

Максимова (1939-2009) входила в число ведущих русских балерин XX века. В 1958 году окончила Московское хореографическое училище. Лауреат Всесоюзного конкурса артистов балета в Москве (1957), VII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Вене (1959), Международного конкурса артистов балета в Варне (1964). В 1993 году была награждена спецпризом российской театральной премии "Хрустальная Турандот".