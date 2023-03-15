МЧС начало учения против природных пожаров и паводка в 77 регионах РФ

В учении задействовано 37 министерств и ведомств, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций субъектов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. МЧС России дало старт учениям по ликвидации последствий паводков и природных пожаров, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства.

"15 марта на территории Российской Федерации началось масштабное командно-штабное учение по ликвидации ЧС, обусловленных природными пожарами и весенними паводками. В учении задействовано 37 министерств и ведомств, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций 77 субъектов", - процитировали в пресс-службе главу ведомства Александра Куренкова, давшего старт учениям.

Традиционно учения разбиты на два этапа: в первый день - отработка борьбы с наводнениями, во второй - с пожарами. На маневрах будут отработаны 300 вводных. В 16 регионах, где началось весеннее половодье, учения организованы в условиях реальной обстановки. Всего в мероприятии участвует группировка из 51 тыс. специалистов и почти 14 тыс. единиц техники, включая 72 воздушных судна, 166 беспилотников и более 1 тыс. плавсредств.