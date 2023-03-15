В Тамбовской области планируют увеличить турпоток на 25%

И.о. министра туризма и молодежной политики региона Ирина Чемерчева отметила, что таких показателей в области планируют достичь за счет увеличения числа запланированных событийных мероприятий, в том числе приуроченных к празднованию 150-летия Сергея Рахманинова

ТАСС, 15 марта. Власти Тамбовской области ожидают рост туристического потока на 25% в 2023 году за счет увеличения числа запланированных событийных мероприятий. Так, в регионе состоится Всероссийский Рахманиновский музыкальный марафон и трехмесячный международный фестиваль им. С. В. Рахманинова, сообщила ТАСС и.о. министра туризма и молодежной политики региона Ирина Чемерчева в кулуарах международной туристической выставки "Интурмаркет-2023" в среду.

"Надеюсь, что, как минимум, до 25% приток мы постараемся в этом году увеличить по отношению к зафиксированной цифре. <…> Для увеличения этого потока была сделана большая работа по планированию событийных мероприятий", - сказала она.

По ее словам, в 2023 году в регионе состоится порядка 50 крупных мероприятий, собранных в общий событийный календарь, также в течение всего года пройдут концерты, музыкальные фестивали и выставки, приуроченные к 150-летию со дня рождения композитора. Например, с 1 апреля стартует 41-й международный музыкальный фестиваль, который будет идти три месяца, состоятся порядка 60 концертов, на главном - выступят около 50 коллективов из Московской, Волгоградской, Ростовской и Саратовской консерваторий, Российской академии музыки им. Гнесиных и Воронежской академии искусств.

В июле запланирован Всероссийский Рахманиновский марафон, на котором выступят пианист-виртуоз Денис Мацуев и оперная певица Хибла Герзмава. "Мы понимаем, что те, кто приедут в Тамбовскую область, смогут иметь очень насыщенную программу пребывания: если вечером у тебя академический концерт, то утром можно срежиссировать свой индивидуальный тур или его помогут собрать туроператоры", - отметила Чемерчева.

По данным министерства туризма региона, Тамбовскую область посетили порядка 400 тыс. туристов в 2022 году. В 2023 году турпоток также планируют увеличить за счет привлечения внимания к достопримечательностям или мероприятиям тех граждан, которые транзитом проезжают через регион, добавила собеседница агентства.

О Рахманинове

Рахманинов тесно связан с Тамбовской областью. В период с июня по апрель 1917 года он почти каждый год жил и работал в имении Ивановка Уваровского района. Во время революции и в последующие годы все строения были уничтожены. Однако в 1968 году было принято решение о его воссоздании и открытии дома-музея, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей С. В. Рахманинова был преобразован в Музей-усадьбу С. В. Рахманинова, затем он получил статус заповедника.

Ранее президент РФ поручил правительству подготовить план по проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения композитора. Тамбовская область станет центром празднования памятной даты.