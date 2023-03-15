Губернатор Белгородской области призвал граждан активно контролировать очистку водоемов

Очистные работы ведутся в рамках проекта "Наши реки"

БЕЛГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона активно контролировать ход работ по очистке водоемов, ведущихся в рамках инициированного им проекта "Наши реки".

"Призываю всех неравнодушных жителей участвовать как в контроле за ходом работ, так и в приемке, потому что понимаем, что любимые реки, любимые водоемы, любимые места отдыха - и безразличных людей там не должно быть, а мы делаем все для того, чтобы жизнь людей стала лучше", - сказал в среду Гладков журналистам. Он напомнил в этой связи, что только в прошлом году в рамках программы в регионе очистили 65 водных объектов.

В нынешнем году работы уже начались, первым объектом стало село Никаноровка, входящее в Губкинский городской округ. Как пояснили в пресс-службе губернатора, в общей сложности в селе имеется три водоема, но только один из них не чистили уже долгие годы. "К работам должны были приступить осенью прошлого года, но в связи с тем, что берега у пруда топкие, определили старт расчистки в начале февраля", - продолжили в пресс-службе. Общая площадь участка составляет около 3 га: здесь на береговой линии специалисты снимают иловые отложения, убирают сухие и поваленные деревья, камыш, собирают технический мусор, отсыпают канавы и провалы, выравнивают берега. "Работы по расчистке пруда планируется завершить к концу марта, после чего приступят к обустройству территории вокруг него", - заключили в пресс-службе.