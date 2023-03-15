В Иркутской области открыли культурный комплекс в селе, где жил писатель Валентин Распутин

В учреждении будут работать творческие коллективы, также там организуют клубы выходного дня для детей и подростков

ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Новый социально-культурный комплекс, в котором разместились администрация, библиотека, дом культуры и отделение почты, открыли в среду в селе Аталанка Иркутской области. Там провел детство писатель и публицист Валентин Распутин, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Социально-культурный комплекс торжественно открыли 15 марта в селе Аталанка Усть-Удинского района. Там прошло детство известного российского писателя и публициста Валентина Распутина и находится родительский дом, перенесенный из зоны затопления Братской ГЭС в 60-х годах прошлого века. <…> В здании расположены администрация села, отделение почты, библиотека и сельский дом культуры со зрительным залом на 50 мест", - говорится в сообщении.

В учреждении будут работать творческие коллективы. Для детей и подростков организуют клубы выходного дня, развлекательные программы. Ранее культурный центр в Аталанке располагался в здании 1967 года постройки, оно имело печное отопление. Новый комплекс был построен при участии частного инвестора.

Распутин родился 15 марта 1937 года в поселке Усть-Уда Иркутской области. В 1959 году окончил филологическое отделение историко-филологического факультета Иркутского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Иркутский государственный университет). К числу наиболее известных произведений писателя относятся "Прощание с матерой", "Уроки французского", "Последний срок", "Живи и помни". Повести, рассказы, очерки и статьи прозаика переведены на 40 языков мира, многие произведения поставлены в театрах России, экранизированы. Распутин умер в Москве 14 марта 2015 года.