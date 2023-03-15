В Петербурге из-за расширения трассы на полгода перекроют внешнее кольцо КАД

Движение на дороге остановят на период с 15 апреля по 15 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Внешнее кольцо федеральной трассы КАД в Санкт-Петербурге перекроют на полгода на участке между развязкой с Западным скоростным диаметром (ЗСД) и развязкой с Приморским шоссе. Движение остановят в связи с реконструкцией северной части КАД, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В период с 15 апреля по 15 октября 2023 года на участке между транспортной развязкой на пересечении с внутригородской платной автомагистралью ЗСД и транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внешнему кольцу КАД", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на время проведения работ движение автомобилей будет полностью переключено на внутреннее кольцо КАД, водители смогут двигаться по одной полосе трассы в каждом направлении. Для обеспечения безопасности специалисты установят временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, ограждающие элементы и световую сигнализацию.

Реконструкция участка между ЗСД и Приморским шоссе протяженностью 11 км предполагает расширение проезжей части автомобильной дороги до шести полос, отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский. Работы рассчитаны на несколько лет, полностью закончить расширение кольца КАД на этом участке планируют до 31 августа 2026 года.